Блинкен подтверждает возможность встречи Байдена и Путина: главный вопрос — Украина

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил в четверг, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин «скорее всего» будут «разговаривать друг с другом» в ближайшем будущем». Ранее о возможности организации такой встречи заявлял МИД России.

По словам Блинкена, который находится в Стокгольме на заседании Совета министров ОБСЕ, Байден и Путин в основном обсуждают эскалацию напряженности на границе Украины, пишет Первая Лента.

«Вполне вероятно, что в ближайшем будущем президенты будут напрямую разговаривать друг с другом», — сказал Блинкен на пресс-конференции в Стокгольме.

Ранее в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков также заявил по государственному телевидению, что Путин может встретиться с Байденом в ближайшие дни.

Рябков подчеркнул, что дата встречи еще не назначена, так как трудно найти общую дату в календарях обоих президентов. Однако он подчеркнул, что «контакт очень необходим, потому что у нас все больше проблем».

Ранее экс-посол рассказал, как ответят США на возможное нападение РФ на Украину.