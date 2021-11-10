В мире

Глава МИД Германии пригрозил Лукашенко: ЕС нельзя шантажировать

Photo of Виктор Виктор Send an email 1 час ago
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Европейский Союз нельзя шантажировать подчеркнул министр иностранных дел Германии. Хайко Маас пригрозил Александру Лукашенко продлить и ужесточить санкции ЕС в споре с беженцами.

Лукашенко должен понимать, что «его расчеты не оправдываются». Своими действиями в последние месяцы Европейский Союз ясно дал понять, что «он принимает решительные меры против вероломного и бесчеловечного поведения Лукашенко и его союзников». «ЕС будет последовательно идти по этому пути», — заверил глава германской дипломатии, пишет Первая Лента.

Маас назвал изображения, поступающие из приграничной зоны Беларуси, «ужасающими». Лукашенко бессовестно использует людей, ищущих убежища, в качестве заложников в своей циничной игре за власть. Он сознательно оказывает давление на весь ЕС и отдельные государства-члены ЕС, такие как Польша и Литва, и, таким образом, с равной осмотрительностью подвергает опасности жизни тех, кто пострадал от этого. Они не более чем пешки в его игре власти».

Он подчеркнул, что ЕС будет и дальше всеми силами противостоять «бесчеловечному поведению Лукашенко».

Ранее мы сообщали, что впервые в истории Швеции женщина возглавит правительство.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 1 час ago
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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