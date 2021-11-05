Впервые в истории Швеции женщина возглавит правительство

Бывший министр финансов Швеции Магдалена Андерссон и лидер шведских социал-демократов станет новым премьер-министром. Осенью она сменит Стефана Лёфвена на посту премьер-министра, став первой женщиной, возглавившей правительство в истории страны.

В августе Лёфвен, который правит Швецией семь лет, объявил о своем уходе с должности главы Рабочей партии — социал-демократов и передаче управления страной своему преемнику. В четверг во время Конгресса социал-демократов в Гётеборге представители всех 26 округов поддержали избрание Магдалены Андерссон, пишет Первая Лента.

Новый глава Рабочей партии — социал-демократы пообещал сосредоточиться на решении трех задач: повышение качества социального государства, адаптация экономики к вызовам защиты климата и борьба с преступностью.

Кандидатура Андерсона на пост главы правительства еще не проголосована в парламенте. Однако достаточно того, что она получит больше голосов за или воздержавшихся, чем против. Так функционирует кабинет Лёфвена, который формирует правительство меньшинства в коалиции с зелеными.

Специальным гостем партийного съезда был председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и вице-канцлер, министр финансов в правительстве Ангелы Меркель Олаф Шольц.

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