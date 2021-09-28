Люди прыгали из окон. В доме в Швеции прогремел мощный взрыв (фото)

Из здания эвакуировали около 100 человек. Причина происшествия пока неизвестна

На месте инцидента работают медики и спасатели. Фото: gp.se

В многоэтажке шведского города Гетеборг сегодня, 28 сентября, прогремел мощный взрыв, который привел к пожару. В результате инцидента пострадали более 20 человек.

Как сообщает Gp.se, инцидент произошел в центральной части города около пяти утра. Сейчас на месте работают спасатели.

Что известно

Густой дым от пожара заполнил квартиры в 3 подъездах и гаражи. Всех жителей, а это минимум 100 человек эвакуировали из здания.

Местная служба спасения сообщила, что некоторые жители, вероятно, прыгали и вылезали из окон, чтобы спастись от огня. В результате часть из них получила травмы.

Улица, где произошел взрыв, переполнена машинами скорой помощи и спасателями.

Полиция начала предварительное расследование по факту разрушения дома. Причина происшествия пока неизвестна.

Мощный взрыв прогремел в шведском Гетеборге. Фото: gp.se Мощный взрыв прогремел в шведском Гетеборге. Фото: gp.se Мощный взрыв прогремел в шведском Гетеборге. Фото: gp.se Мощный взрыв прогремел в шведском Гетеборге. Фото: gp.se Мощный взрыв прогремел в шведском Гетеборге. Фото: gp.se1/5

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Пострадало больше 20 человек

По меньшей мере 6 человек доставили в больницу машины скорой помощи, еще 18 пострадавших в медучреждение привез автобус. Предварительно, люди в автобусе получили легкие травмы.

В то же время есть информация о 3 пострадавших с серьезными травмами. Это три женщины в возрасте 60, 70 и 80 лет.

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По материалам: Сегодня