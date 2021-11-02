В Нигерии обрушилось 21-этажное здание: люди в ловушке под завалами

В крупнейшем городе Нигерии, Лагосе, обрушилось 21-этажное здание. В службах подтвердили, что внутри были люди. После нескольких часов спасательной операции из-под завалов спасли трех человек. Неизвестно, сколько человек пропало без вести.

Дом расположен в престижном районе Икойи. В видео и фотографиях, опубликованных в социальных сетях, в т.ч. Twitter можно увидеть место обрушения и многометровую груду бетонных плит и щебня, пишет Первая Лента.

— Я подумала, что это землетрясение, когда выбежала из квартиры сразу после 15:00 (время местное — ред.). «Я почувствовал движение здания и понял, что что-то не так», — сказал CNN Олу Апата, президент Нигерийской ассоциации адвокатов.

Апата сообщила, что строительство велось два года, и что в тот же день застройщик встретился с потенциальными покупателями.

Обрушения зданий относительно обычны в Лагосе, крупнейшем городе Нигерии с населением около 20 миллионов человек. В 2019 году в результате обрушения двух зданий, в том числе одного здания школы, погибло несколько десятков человек.

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