В Египте отменили чрезвычайное положение: оно действовало 4 года

В Египте отменили чрезвычайное положение, которое действовало с 2017 года. Президент страны Абд эль-Фатах ас-Сиси объявил в понедельник, что не продлит его.

«Впервые за многие годы я решил не продлевать чрезвычайное положение во всех частях страны», — заявила Сиси в Twitter. «Благодаря замечательным и верным людям Египет стал оазисом безопасности и стабильности в регионе», — подчеркнул он, пишет Первая Лента.

Он добавил, что за его решением стояли «усилия» египтян и их «участие» в «развитии и строительстве» страны за последние несколько лет. «Вместе с Божьей помощью и поддержкой мы неуклонно строим новую республику», — написал он.

Чрезвычайное положение впервые было введено в апреле 2017 года, когда произошло два нападения на коптские церкви на севере Египта, в результате которых погибли десятки человек. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ).

Конституция Египта допускает продление чрезвычайного положения только на шесть месяцев, но парламент периодически продлевал его каждые три месяца.

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