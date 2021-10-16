«Дед, что поделаешь – такова жизнь»: прощальный разговор Меркель и Эрдогана (видео)

Меркель уходит с поста канцлера, но напоследок заехала в Анкару с прощальным визитом

Меркель и Эрдоган выдали смешной диалог. Коллаж "Сегодня"

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с последним официальным визитом в Турцию. Напоследок она душевно пообщалась с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом пишет кремлевский пул.

На пресс-конференции они она даже повеселили и себя, и журналистов смешным диалогом.

Эрдоган: «С вами было приятно работать, но с вашим коалиционным правительством – тяжело».

Меркель: «Может быть, но коалиционное правительство подходит для Германии, и мы не собираемся переходить на президентскую систему».

Эрдоган: «Но на переговорах вы жаловались мне на трудности с правительством».

Меркель: «Это правда, однако такова жизнь».

Эрдоган: «Мой внук тоже говорит: «Дед, что поделаешь – такова жизнь».

Меркель уходит из политики

Летом Ангела Меркель в последний раз на посту канцлера Германии посетила с визитом США, Россию и Украину. В конце сентября прошли выборы в Бундестаг, на которых победили основные конкуренты партии Меркель Социал-демократическая партия Германии.

Но стоит отметить, что процесс формирования нового правительства и избрания нового канцлера может длиться не один месяц, поэтому с Меркель еще рано прощаться.

Тем временем все чаще стал обсуждаться вопрос, успеет ли Меркель попасть на «нормандскую встречу». Все стороны якобы подтвердили заинтересованность в проведении саммита еще до конца этого года, но до дела пока не дошло.

11 октября президент Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которыми обсуждал Донбасс и будущие переговоры.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин тоже поговорил с Меркель и Макроном о "нормандской встрече".

По материалам: Сегодня