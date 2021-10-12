Десятки людей погибли в результате наводнения в Китае: включая пассажиров автобуса

По меньшей мере 28 человек погибли в результате наводнения на севере Китая. 13 из них погибли в автокатастрофе, вызванной наводнением. Стихия нанесла значительный материальный ущерб.

Государственная телекомпания CCTV сообщила, что автобус с пассажирами упал с моста в реку недалеко от города Хэбэй, столицы провинции Шицзячжуан. Спасено 37 человек, судьба одного остается неизвестной, пишет Первая Лента.

По сообщениям СМИ, водитель автобуса проигнорировал предупреждение не заезжать на мост, почти залитый водой бурной реки.

15 человек погибли в результате наводнения в соседней провинции Шаньси. Паводковые воды разрушили там тысячи домов и накрыли 190 000 га сельхозугодий слоем ила. Было эвакуировано более 120 тысяч человек.

Наводнение также нарушило работу шахты, что особенно ударит по экономике в условиях острой нехватки топлива. По данным CCTV, убытки составляют более 5 миллиардов юаней (около 770 миллионов долларов).

Ранее мы сообщали о авиакатастрофе в Калифорнии.