В мире

Иногда они взлетают. В РФ испытали гиперзвуковую ракету «Циркон» (видео)

Photo of Admin Admin Send an email 26 секунд ago
0 0 1 минута чтения

По информации Минобороны РФ, запуск ракеты состоялся с подводной лодки

Иногда они взлетают. В РФ испытали гиперзвуковую ракету "Циркон" (видео)

Ракета поразила условную цель/Коллаж: Сегодня

Россия продолжает бряцать оружием. ВМФ впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск".

Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

"Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Стрельба была проведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря", — говорится в сообщении.

Детали испытания

Ракета поразила условную цель и испытательную стрельбу признали успешной. До этого пуски "Циркона" осуществлялись с надводных кораблей, в частности с фрегата "Адмирал Горшков".

Ракета "Циркон"

По информации Википедии, "Циркон" — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая "НПО машиностроения". Входит в состав комплекса 3K22 "Циркон". Ею планируется заменить тяжелую противокорабельную ракету П-700 "Гранит".

Основной целью "Циркона", как и других крылатых ракет, есть надводные корабли противника различных классов от фрегатов до авианосцев, а также его наземные военные объекты в радиусе поражения.

Читайте также

  • Аэропорт Кабула обстреляли ракетами. Всего было выпущено пять единиц оружия.
  • ВСУ провели новые испытания мощных ракет "Тайфун". Реактивные снаряды должны заменить советские "Грады", но будут иметь улучшенные характеристики.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 26 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В «Слуге народа» считают, что за отставку Разумкова будет более 240 голосов

1 час ago

Заморозки наступают: в Украине ночью на почве и местами в воздухе ожидается до −5 °С

2 часа ago

«Реал» потерпел еще одно поражение после проигрыша «Шерифу»

2 часа ago

Apple представит новые ноутбуки MacBook Pro — когда ждать новинку

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button