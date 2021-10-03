В мире

В Израиле третью дозу вакцины сделали обязательной для получения COVID-паспорта

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Люди назвали такой шаг «принудительной вакцинацией»

В Израиле третью дозу вакцины сделали обязательной для получения COVID-паспорта

Карантинные ограничения не будут распространяться только на тех, кто привит тремя дозами вакцины/Коллаж: Сегодня

В Израиле, где школьники массово болеют COVID-19, объявили об обязательности бустерной дозы вакцины против коронавируса.

Об этом сообщает Daily Mail.

Запреты для невакцинированных

Правительством Израиля запрещено любому, кто не получил бустерной дозы вакцины, находиться в закрытых помещениях, в частности в магазинах и барах. Это, в свою очередь, означает, что почти два миллиона граждан потеряют выданные им паспорта вакцинации в течение ближайших дней. Посещать магазины, рестораны, культурные мероприятия и спортзалы смогут лишь те, кто имеет три дозы вакцины против коронавируса.

Реакция людей

Десятки израильтян устроили демонстрации по всей стране в знак протеста против новой системы "зеленых пропусков". Люди назвали этот шаг "принудительной вакцинацией".

Ситуация с COVID-19 в Израиле

В последние месяцы в стране возросло количество новых случаев заболевания коронавирусом. По информации Министерства здравоохранения, по состоянию на 3 октября более 70 процентов из 588 серьезных случаев в израильских больницах касались невакцинированных лиц.

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По материалам: Сегодня

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