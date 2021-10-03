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В Италии самолет протаранил здание. Вспыхнул пожар, все пассажиры погибли (фото, видео)

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После крушения начался пожар – огонь охватил двухэтажное здание и автомобили, находившиеся рядом

В Италии самолет протаранил здание. Вспыхнул пожар, все пассажиры погибли (фото, видео)

В Италии разбился самолет / Фото: Коллаж: Сегодня

На окраине Милана в Италии легкомоторный частный самолет упал на пустующее здание. В результате погибли все восемь пассажиров воздушного судна.

Об этом сообщает La Repubblica.

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Лайнер Pilatus PC-12 вылетел из аэропорта "Милан-Линате" и должен был приземлиться на Сардинии. Однако в городе Сан-Донато-Миланезе (провинция Милан) он упал прямо на пустующее здание, находившееся на реконструкции.

В Италии самолет протаранил здание. Вспыхнул пожар, все пассажиры погибли (фото, видео)

После этого на месте вспыхнул пожар. Огонь охватил двухэтажное здание и автомобили, находившиеся рядом. К месту крушения самолета оперативно прибыли спасатели, правоохранители и медики.

В результате крушения погибли два пилота и шесть пассажиров, среди которых ребенок. По предварительным данным, погибшие – граждане Франции и Германии.

Одна из возможных причин трагедии – возгорание двигателя.

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По материалам: Сегодня

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