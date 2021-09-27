«Спутник V» не прошел, теперь на россиянах проверят новую вакцину против коронавируса «Бетувакс»

Новый препарат будут тестировать год, что не было сделано со «Спутником V»

На смену "Спутнику" придет "Бетувакс" / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В России начались клинические исследования вакцины против коронавируса "Бетувакс-КоВ-2", которую протестируют на 170 людях. Окончание исследований рекомбинантной вакцины от COVID-19 запланировано на 31 августа 2022 года.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на госреестр РФ клинических испытаний.

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Искусственный COVID-19

Новая вакцина разработана компанией ООО "Бетувакс" Института стволовых клеток человека. Она содержит суспензию для внутримышечного введения, следует из информации в реестре Минздрава РФ.

Сообщается, что это первая в России субъединичная вакцина, то есть содержащая искусственно созданный фрагмент коронавируса, "имеющий ключевое значение для формирования иммунного ответа". Она не содержит живых вирусов или их векторов.

По словам разработчиков, такие вакцины являются наиболее безопасными, так как при их производстве вирусный материал не используется.

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Из жизни "Спутника V"

"Бетувакс-КоВ-2" будет второй российской вакциной от коронавируса. Первой является вакцина Sputnik V (Спутник V), известная также как Гам-КОВИД-Вак, разработанная российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Она представляет собой вирусную векторную вакцину на основе аденовируса человека.

На сегодня прививку вакциной "Спутника V" прошли более 70 млн россиян. Также "Спутник V" получили 1 803 893 жителей Венгрии и 37 659 – Словакии.

При этом вакцина не признана во многих странах мира. Например, членам российской делегации, прибывшим в Страсбург на осеннюю сессию ПАСЕ, запретили свободное перемещение по городу. Все из-за того, что они привиты препаратом "Спутник V", который не признает ЕС.

Ранее международные ученые усомнились в результатах испытаний российской вакцины. По словам экспертов, они не могут получить полный отчет о тестировании препарата, так как Россия отказывается передавать данные до завершения испытаний.

По материалам: Сегодня