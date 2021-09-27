Пошел по стопам Сталина? Почему Путин спрятался и что ждет хозяина Кремля

Знакомые с ситуацией вокруг бункера Путина говорят, что готовится тотальная чистка в охране президента РФ

Куда делся Путин? Коллаж "Сегодня"

Выборы в России закончились, а Путин так и не появился на люди. Кремль продолжает стоять на своем: мол, в ближайшем окружении президента внезапно заболели коронавирусом десятки людей, поэтому Путин самоизолировался.

Происходит ли в путинском бункере и вокруг что-то очень серьезное, выяснил корреспондент "Сегодня" Тарас Левченко.

Исчез не только Путин

Главные единороссы – Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу и Сергей Лавров – даже в штаб партии не пришли после победы на выборах, и словно сквозь землю провалились.

"Должна быть массовая замена охраны Путина. Массовая. У него мания, паранойя, он обеспокоен как никто другой своей безопасностью", – говорит советский разведчик, майор КГБ, однокурсник Владимира Путина Юрий Швец.

Эту версию подтверждают косвенные факты. Как то, секретарь российского совбеза, в прошлом главный фсбшник, якобы совершенно случайно оказывается в одном месте и в одно время с директором американской разведки. То у Владимира Путина погибает близкий соратник – глава МЧС Евгений Зиничев.

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Как уверен бывший сотрудник внешней разведки КГБ Александр Зеленько, если его и не убили, то точно могли создать предпосылки для гибели.

"Появляется то, что несет угрозу – учили в высшей школе КГБ и в военно-дипломатической академии – немедленное уничтожение", – говорит Зеленько.

Что ждет Украину со сменой власти в РФ

Неужели пауки в кремлевской банке начали пожирать друг друга и самое главное: если на тамошний трон сядет кто-то новый, чего ожидать украинцам?

"Не все в окружении ближайшем Путина разделяют его концепцию – они все сдохнут, а мы попадем в рай. То есть очевидные Путина планы по эскалации военного конфликта не только в Украине, но и конфронтации с Западом и НАТО", – отмечает российский политолог Андрей Пионтковский.

Ведь это все их деньги и возможность свободно заниматься бизнесом на Западе.

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И все же Путин действительно скрылся от коронавируса или заболел?

"Кстати, официально Путин за все 20 лет своего президентства не болел вообще ни разу. Непонятно, кто тогда вообще в данный момент Россией управляет, так, по большому счету", – говорит журналист Иван Яковина.

Те, кто управляет, вполне способны не только устроить Путину самоизоляцию, но и положить в постель.

По следам Сталина

"Это внутривидовая борьба мерзавцев между собой, такая же, как была в бункере Сталина в 1952-53 годах", – уверен Пионтковский.

Иосифа Сталина также добила заботливая чекистская изоляция. В этом и заключалась тактика заговорщиков во главе с ближайшим к диктатору человеком – Лаврентием Берией. Кто в окружении Путина – Берия? Вариантов много – там же одни кгбшники. Однокурсник российского президента Юрий Швец советует присмотреться к Николаю Патрушеву – экс-главе российских спецслужб, а ныне секретарю Совбеза. Он вполне может вести свою игру.

Если же предположить, что окружение понемногу выходит из-под контроля хозяина, то и в вопросе оккупированных территорий ему вполне кто-то может подложить большую свинью. Тем более, что выборы в Думу несколько разочаровали местных поклонников "русского мира".

"Сейчас по Донецку ходят новые слухи, говорят – нас не признают, что делать. Есть два течения – одни говорят, что нам нужно возвращаться в Украину, на каких условиях. Другие говорят – нужно "головой биться" в Россию. Но в Москве , насколько мы слышим, обсуждается вариант а-ля Абхазия – признать, но в Россию не брать", – говорит бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

Журналист Евгений Киселев считает, самоизоляция российского президента – это прежде всего метод проверки его окружения, как, говорят, на вшивость. Путин, мол, только и ждет – кто купится на его мнимую слабость.

Но если не мнимую, тогда наследником кремлевского трона может стать тот, кто прогарантирует безопасность путинскому ближнем кругу. А Россия – не Украина. Там, если с президентом что-то случится, полномочия переходят не главе парламента, а премьеру.

"И поэтому каждый раз президент обязательно премьер-министром назначает человека, который лоялен не только по отношению к нему, но и по отношению к его окружению", – говорит Евгений Киселев.

Так, в конце концов началась в конце 90-х эпоха Путина. Поэтому, если заговор в Кремле существует, именно на его наследника и будут охотиться. Внимательно следим, ничего ли не случится с премьером Михаилом Мишустиным. А еще с двумя так называемыми охранниками Путина, а теперь, по его милости, генералами Виктором Золотовым и Алексеем Дюминым. Им российский президент якобы доверяет не одно десятилетие. Но это не точно.

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По материалам: Сегодня