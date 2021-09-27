Барберам – тюрьмы. Талибы запретили афганцам стричь бороды

Мужчины перестали обращаться к барберам, чтобы не отличаться на фоне боевиков

Изначально запрет действовал только в провинции Гильменд, однако скоро распространился на крупные города. Фото: коллаж "Сегодня"

В Афганистане талибы ввели запрет на стрижку бороды, поскольку, по их словам, это не соответствует законам шариата.

Об этом сообщила британская служба ВВС.

По данным издания, владельцы парикмахерских и барберы начали получать регулярные угрозы от "властей" с призывом прекратить заниматься бизнесом.

"Мне позвонил некто и представился государственным чиновником. Проинструктировал меня, дескать, больше не надо "следовать американскому стилю" и стричь людям бороды. В противном случае в мое заведение придут какие-то инспектора и подвергнут наказанию: это может быть штраф, а может – и арест", – рассказал один из предпринимателей.

Изначально соответствующий запрет действовал только в провинции Гильменд, однако скоро распространился на крупные города, включая столицу Кабул.

Как рассказывают афганцы, мужчины перестали обращаться к мастерам за уходом и модными стрижками, чтобы не отличаться на фоне талибов и не привлекать к себе нежелательное внимание боевиков.

Читайте также:

"Талибан" готовит нападение на Таджикистан и отправил тысячи смертников – СМИ

Жизнь при "Талибане"

13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.

Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.

В конце августа представители "Талибана" заверяли, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства республики.

Движение "Талибан" 1 сентября начало наступление на формирования антиталибского сопротивления в провинции Панджшер. Это произошло в ответ на проваленные переговоры между сопротивлением и талибами. Согласно заявлениям "Талибана", провинцию они тоже захватили.

7 сентября движение представило свое правительство, которое возглавил фигурант списка террористов ООН.

В середине сентября появились первые сообщения о казнях людей без суда и следствия.

По материалам: Сегодня