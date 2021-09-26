У берегов Нидерландов задержали украинских моряков. В чем их обвиняют?

Судно задержали возле города Оуддорпа в нидерландской провинции Зеландия

Судном управляли двое украинских капитанов / Фото: Коллаж: Сегодня

У берегов Нидерландов 24 сентября задержали парусную яхту, на борту которой находились 11 мигрантов из Албании. Судном управляли двое украинских капитанов.

Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на местную полицию.

Судно задержали возле города Оуддорпа в нидерландской провинции Зеландия. Оно направлялось в Великобританию. Именно туда в последнее время пытаются попасть большинство мигрантов. Украинских капитанов задержали по подозрению в контрабанде людей.

По данным пограничной полиции Нидерландов, у берегов страны уже задержали несколько парусных судов контрабандистов с людьми.

"Раньше мы в основном наблюдали так называемых "альпинистов" на контейнеровозах. Однако теперь мы все чаще видим, что перевозчики выбирают парусные корабли", – рассказал представитель полиции.

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Ранее мы сообщали, что:

судно Thorn1 с украинскими моряками застряло в Аденском заливе. Экипаж в почти 40-градусную жару оказался без кондиционеров, холодильника и продуктов. Один мужчина погиб.

в районе Шри-Ланки загорелось судно MSС MESSINA, на борту которого были одесские моряки. Один мужчина сгорел заживо.

По материалам: Сегодня