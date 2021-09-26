В Москве одетый в женскую одежду мужчина напал с топором на покупателей магазина (видео)

Напавший находится на учете в психоневрологическом диспансере

В магазин зашел мужчина с холодным оружием и начал приставать к посетителям / Фото: Коллаж: Сегодня

В Москве 25 сентября мужчина с топором напал на посетителей магазина. В результате пострадали два человека.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России.

В полицию обратись очевидцы. Они рассказали, что в магазин зашел мужчина с холодным оружием и начал приставать к посетителям. Он напал на мужчину и женщину.

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"Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в магазине 48-летнего гражданина, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений двум гражданам. Пострадавшие граждане госпитализированы", – сказали в пресс-службе.

На данном этапе известно, что мужчина находится на учете в психоневрологическом диспансере. Напавший мужчина 1973 года рождения был одет в женскую одежду.

"По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве – из-за тележки", — отметил источник агентства.

На данном этапе полицейские выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

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По материалам: Сегодня