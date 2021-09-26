В Китае заявили, что должны первыми нанести ядерный удар по США

Китайский дипломат считает, что Пекин должен дать отпор формируемым новым альянсам в АТР

Эксперты уверены, что текущая политика Китая неприемлема / Фото: Коллаж: Сегодня

Пекин должен быть готов первым нанести ядерный удар на фоне роста присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил бывший китайский посол в ООН Ша Цзукан, сообщает британская газета Daily Mail.

Ша Цзукан подчеркнул, что Пекин должен отказаться от политики "не использования ядерного удара первым", чтобы дать отпор формируемым новым альянсам в АТР.

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Также дипломат отметил, что текущая политика КНР, которая действует с 1960-х годов, дала Пекину "моральное превосходство", однако она неприемлема до тех пор, пока США и Китай не договорятся о том, что ни одна из сторон не нанесет ядерный удар первой.

Так, соответствующее заявление Ша Цзукан сделал на той же неделе, когда США Великобритания и Австралия объявили о создании нового союза AUKUS.

Как известно, 18 января в Госдепартаменте США заявили, чтоготовы применить весь спектр военных возможностей в случае актов агрессии со стороны КНДР. Глава Комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Мэк Торнберри заявил, что в армии США идет активная подготовка к боевым действиям против Северной Кореи.

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По материалам: Сегодня