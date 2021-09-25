В мире

В Афганистане талибы публично казнили четырех человек

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Казненных обвиняли в похищении людей

В Афганистане талибы публично казнили четырех человек

Боевики движения "Талибан" казнили 4 человек/Фото: Коллаж: Сегодня

В провинции Герат боевики "Талибана", которые собираются вернуть казни на стадионе, публично казнили четырех жителей Афганистана. Их обвинили в похищении людей.

Об этом сообщает Aamaj News.

Детали казни

Четырех мужчин повесили с помощью подъемного крана. Это все происходило на глазах у многих людей. Как рассказал губернатор Герата Маулви Шир Ахмад Аммар, казненные похитили местного бизнесмена и его сына. Кроме этого, они убили четырех боевиков "Талибана" и ранили члена талибов после столкновения в 14-м районе города Герат.

Что известно о ситуации в Афганистане

  • Боевики "Талибана" 15 августа вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над столицей Афганистана.
  • Президент страны Ашраф Гани покинул страну, чтобы не допустить кровопролития.
  • Украина и другие страны эвакуируют своих граждан из Афганистана.

Ранее мы также сообщали

  • Талибы выгнали из средней школы девочек и женщин-учителей. Новые власти Афганистана пообещали создать отдельные школы для девочек.
  • Группировка ИГИЛ устроила серию терактов против "Талибана". В результате терактов в Джелалабаде погибли три человека.

По материалам: Сегодня

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0 0 1 минута чтения
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