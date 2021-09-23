В России разбился самолет Ан-26. Обломки нашли, экипаж – нет
Спустя сутки поисков спасательная группа нашла обломки воздушного судна в районе горнолыжной базы «Спартак»
Ан-26 разбился в районе горнолыжной базы "Спартак" в Хабаровском крае / Фото: Коллаж: Сегодня
В Хабаровском крае России нашли обломки самолета Ан-26, который исчез накануне. Вчера, 22 сентября, воздушное судно исчезло с радаров, а экипаж перестал выходить на связь.
Об этом сообщает МЧС РФ.
Отмечается, что это самолет компании "Летные проверки и системы". Он пропал во время технического полета по проверке наземных средств связи, проходившего в 40 километрах от Хабаровска.
На борту Ан-26 находился экипаж из шести человек.
По предварительной информации, самолет разбился в районе горнолыжной базы "Спартак" в Хабаровском крае, спасатели ищут место для посадки Ми-8. Обломки найдены в 3 км от дороги поселка Корфовский, на вершине хребта.
Судьба экипажа до сих пор неизвестна, сообщает краевой главк МЧС.
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По материалам: Сегодня