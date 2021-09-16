Один за всех и все за одного. Петух и коза спасли курицу от нападения ястреба (видео)

Время атаки продолжалось 17 секунд. Ястреб в попытке украсить курицу, разбросал ее перья по всему загону

На ферме в голландской провинции Гелдерланд петух и коза спасли курицу от нападения ястреба. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Facebook

Коза и петух спасли курицу от нападения ястреба – этот инцидент произошел на ферме в провинции Гелдерланд, Голландия.

Время атаки продолжалось 17 секунд. Ястреб в попытке украсить курицу, разбросал ее перья по всему загону. Преступлению помешал петух и коза.

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— 10 (@buch10_04) September 15, 2021

Двум храбрым животным все-таки удалось оттолкнуть ястреба от беззащитной птицы и заставить его улететь.

Фанат на карантине. На матчах футбольной команды не сможет присутствовать козел

Ранее мы сообщали о том, что живой талисман клуба "Кельн", козел Хеннес IX, не сможет присутствовать на домашних матчах команды. Согласно протоколу Бундеслиги о здоровье, животные не будут допущены на стадионы после возобновления чемпионата Германии.

Козел Хеннес IX, живой талисман клуба "Кельн"

Ранее мы писали:

Во Франции петух выиграл в суде тысячу евро.

Напомним, что большой козел посреди улицы бодал прохожих и напал на полицейского.

Также напомним, что петух спасает жизнь горилле Тони – хорошие новости из Киевского зоопарка.

По материалам: Сегодня