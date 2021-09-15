Беларусь заявила об обстреле пограничного знака с территории Украины (фото)

Белорусские пограничники заявляют, что в столб стреляли якобы из охотничьего ружья

Беларусь заявила об обстреле пограничного знака. Фото: gpk.gov.by

Пограничный комитет Беларуси заявил о выявлении поврежденного пограничного знака на границе с Украиной. Повреждение обнаружили белорусские пограничники еще 11 сентября.

Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Как заявляет белорусская сторона, инцидент произошел на участке Пинского пограничного отряда. Пограничники во время осмотра заставы "Сварынь" обнаружили повреждение пограничного столба и щитка с государственным гербом Беларуси.

Белорусские пограничники говорят, что в столб стреляли из охотничьего ружья.

"Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы были совершены с территории Украины. Было открыто производство", – сообщили в Беларуси.

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В Беларуси заявили об угрозе для Украины

На территории Беларуси Россия расширяет военное присутствие – это является серьезной угрозой для независимости и суверенитета как Беларуси, так и Украины.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил экс-министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума Координационного совета Беларуси Павел Латушко.

"Сейчас мы видим проведение самых масштабных учений "Запад-2021"… Там может находиться до 200 тысяч солдат, офицеров Вооруженных сил Российской Федерации", – добавил Латушко.

На территории Беларуси появились два военно-боевых центра.

Как мы сообщали, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет внимательно следить за учениями России и Беларуси. Он призвал РФ выполнить свои обязательства в соответствии с Венским документом.

Также напомним, Лукашенко сдал Беларусь Путину: о чем они договорились.

По материалам: Сегодня