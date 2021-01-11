Зла не держу, Зеленского понимаю: Лукашенко высказался об отношениях с Украиной
Президент Беларуси ждет инициативы от украинских властей
Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что не обижается на Украину и президента Владимира Зеленского из-за непризнания результатов последних белорусских выборов и готов к возобновлению отношений между странами.
Об этом он заявил в эфире одного из российских телеканалов, передает ТАСС.
"Я зла не держу на Володю Зеленского. Я его понимаю: по молодости где-то чего-то сказал. Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться", – сказал он.
В то же время Лукашенко отметил, что политические отношения между Киевом и Минском приостановлены.
"Застыли пока, на этом этапе мы не имеем контактов никаких, кроме посольств", – заявил он.
Президент Беларуси добавил, что готов возобновить контакты с главой украинского государства.
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"Я бы косо на него не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением – никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек", – сказал о Зеленском Лукашенко.
Он также уверен, что у Беларуси "добрые отношения" с Украиной.
"Украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним – еще лучше", – сказал Лукашенко.
Он также ждет инициативы для возобновления отношений от украинских властей.
Напомним, ранее Александр Лукашенко прокомментировал штурм Капитолия в Вашингтоне, проведя параллели между событиями 6 января в США и акциями протеста в Беларуси.
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