В мире

Зла не держу, Зеленского понимаю: Лукашенко высказался об отношениях с Украиной

Photo of Admin Admin Send an email 36 секунд ago
0 0 3 minutes read

Президент Беларуси ждет инициативы от украинских властей

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что не обижается на Украину и президента Владимира Зеленского из-за непризнания результатов последних белорусских выборов и готов к возобновлению отношений между странами.

Об этом он заявил в эфире одного из российских телеканалов, передает ТАСС.

"Я зла не держу на Володю Зеленского. Я его понимаю: по молодости где-то чего-то сказал. Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться", – сказал он.

В то же время Лукашенко отметил, что политические отношения между Киевом и Минском приостановлены.

"Застыли пока, на этом этапе мы не имеем контактов никаких, кроме посольств", – заявил он.

Президент Беларуси добавил, что готов возобновить контакты с главой украинского государства.

В тренде
“Оголенная грудь — знак протеста”: в Праге прошла акция из-за карантина (фото)

Зла не держу, Зеленского понимаю: Лукашенко высказался об отношениях с Украиной

"Я бы косо на него не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением – никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек", – сказал о Зеленском Лукашенко.

Он также уверен, что у Беларуси "добрые отношения" с Украиной.

"Украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним – еще лучше", – сказал Лукашенко.

Он также ждет инициативы для возобновления отношений от украинских властей.

Напомним, ранее Александр Лукашенко прокомментировал штурм Капитолия в Вашингтоне, проведя параллели между событиями 6 января в США и акциями протеста в Беларуси.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Беларусь
отношения
Владимир Зеленский
Александр Лукашенко

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Зла не держу, Зеленского понимаю: Лукашенко высказался об отношениях с УкраинойВ Турции жестоко убили украинку (фото)Другие страны Зла не держу, Зеленского понимаю: Лукашенко высказался об отношениях с УкраинойКак COVID-19 и Эбола: ученые зафиксировали новую смертельную болезньДругие страны Зла не держу, Зеленского понимаю: Лукашенко высказался об отношениях с Украиной“Ответ будет очень жестким”: Алиев высказался о поездках властей Армении в Нагорный КарабахДругие страны Зла не держу, Зеленского понимаю: Лукашенко высказался об отношениях с УкраинойWhatsApp исчезнет со смартфоновУкраина Зла не держу, Зеленского понимаю: Лукашенко высказался об отношениях с УкраинойВспышки по всему миру: в Китае заявили о множественном происхождении коронавирусаДругие страны Зла не держу, Зеленского понимаю: Лукашенко высказался об отношениях с УкраинойНовый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+5011 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • “Оголенная грудь — знак протеста”: в Праге прошла акция из-за карантина (фото)
  • Главный эпидемиолог Минздрава заявила, что в Украине нет карантина
  • Бог наказал? Сын Лукашенко рассказал, как они болели COVID-19

Все новости

  • Генсек ООН обвинил богатые страны в скупке вакцин от COVID-19 в обход бедных

    11 января, 04:03
    США

  • Тернополь пал под натиском Кабмина и присоединился к локдауну

    11 января, 03:25
    Запад

  • Зла не держу, Зеленского понимаю: Лукашенко высказался об отношениях с Украиной

    Тайная жизнь киевских баров в локдаун (видео)

  • Глава Тернопольской области повторно заразился COVID-19

    11 января, 01:52
    Запад

  • Президент Чехии сравнил штурм Капитолия с украинским Майданом

    11 января, 01:16
    Евросоюз

  • Первый рабочий день локдауна. Как работает общественный транспорт и какие ограничения

    11 января, 00:59
    Украина

  • Трамп не верит, что Пенс попытается отстранить его от власти

    11 января, 00:20
    США

  • Фото полностью голой спортсменки забанили в Instagram. Но она опубликовала его снова

    11 января, 00:19
    Другие

  • Тревожные ожидания из-за приспущенного флага и закрытого неба Вашингтона развеяны (фото)

    10 января, 23:28
    США

  • “Тоттенхэм” оригинально утешил учителя и продавца после издевательства над ними в Кубке Англии

    10 января, 23:28
    Футбол

  • Зла не держу, Зеленского понимаю: Лукашенко высказался об отношениях с Украиной

    Самый курьезный гол года! “Бохум” забил, пока их игрок валялся на газоне (видео)

  • Будет взрыв – экс-министр дал тревожный прогноз насчет тарифов на коммуналку
    Зла не держу, Зеленского понимаю: Лукашенко высказался об отношениях с Украиной

    10 января, 22:49
    Новости У24

  • Зла не держу, Зеленского понимаю: Лукашенко высказался об отношениях с Украиной

    Конституция у Капитолия и надувной Трамп: американцы требуют импичмента президента (видео)

  • “Не оглядываться в поисках корма”: в Раде объяснили денежные компенсации нардепам
    Зла не держу, Зеленского понимаю: Лукашенко высказался об отношениях с Украиной

    10 января, 22:17
    Новости У24

  • Шикарная блондинка на коленях зацеловала игрока “Шахтера”

    10 января, 22:16
    Футбол

  • “Динамо” обнародовало результаты первых тестов-2021 на коронавирус

    10 января, 21:50
    ЧУ по футболу

  • Штурм Капитолия в США – психолог объяснил поведение Трампа
    Зла не держу, Зеленского понимаю: Лукашенко высказался об отношениях с Украиной

    10 января, 21:45
    Новости У24

  • Зла не держу, Зеленского понимаю: Лукашенко высказался об отношениях с Украиной

    10 января, 21:41
    Другие страны

  • Вратарь “Шахтера”, на которого положили глаз в “Челси”, взялся за изучение английского

    10 января, 21:33
    Футбол

  • Боевики обстреляли украинские позиции у Авдеевки

    10 января, 21:07
    Донбасс

Зла не держу, Зеленского понимаю: Лукашенко высказался об отношениях с Украиной

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 36 секунд ago
0 0 3 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Украинская теннисистка с победы стартовала на “Australian Open”

1 час ago

Приметы на 11 января: что нельзя делать

2 часа ago

Деньги есть, и их достаточно. В Минфине рассказали, сколько на валютных счетах казначейства

3 часа ago

Шахматистка из Украины стала победительницей представительного онлайн-турнира

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button