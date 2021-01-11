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Президент Чехии сравнил штурм Капитолия с украинским Майданом

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Земан считает Трампа причастным к гибели пяти людей

Президент Чехии Милош Земан сравнил события с захватом Капитолия в Вашингтоне 6 января с украинской Революцией достоинства.

Об этом он заявил в интервью одному из чешских изданий, передает "Радио Свобода".

Причем Земан подчеркнул, что не любит революций.

"В целом я не люблю насильственные революции, поэтому, например, не люблю Майдан. А сейчас это имеют прямо у себя дома американцы", – заявил он.

По словам президента Чехии, он не может вспомнить ни одного подобного случая ни в американской, ни в мировой истории, "чтобы президент уходил с таким позором".

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Земан подчеркнул, что последние события в Вашингтоне показали "трусость уходящего политика". Он считает, что Дональд Трамп “косвенно причастен к смерти пятерых людей, которые в большинстве были его сторонниками".

Напомним, 6 января Дональд Трамп призвал тысячи своих сторонников прийти к Капитолию, когда там утверждалась победа Джо Байдена на выборах президента. В результате толпа ворвалась в здание и заседание парламентариев было прервано. Беспорядки привели к гибели пятерых человек, десятки были задержаны.

На этом фоне Нэнси Пелоси призвала вице-президента США Майка Пенса немедленно отстранить Трампа от власти.

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