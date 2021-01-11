Коронавирус наступает: число зараженных в мире превысило 90 млн человек

От COVID-19 умерли уже почти два миллиона человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 90 млн. Число жертв COVID-19 приближается к двум миллионам человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

На утро 11 декабря в мире было зафиксировано:

90 279 044 случаев заражения COVID-19;

1 934 784 смертей от коронавируса.

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ТОП-5 стран по количеству инфицированных:

США – 22 406 816;

Индия – 10 466 595;

Бразилия – 8 105 790 4;

Россия – 3 366 715;

Великобритания – 3 081 368.

Данные Университета Хопкинса на 11 января

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Украина с 1 150 265 инфицированными находится на 17-м месте в рейтинге Университета Хопкинса.

Отметим, данные Университета Хопкинса несколько отличаются от официальной статистики по COVID-19, которую дают украинские власти.

Так, по данным министра здравоохранения Максима Степанова, на утро 11 января в Украине подтвердили 1 119 314 случаев заражения коронавирусом. Умерли 19 835 человек. Вылечить удалось 796 417 инфицированных.

По материалам: Сегодня