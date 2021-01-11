Коронавирус наступает: число зараженных в мире превысило 90 млн человек
От COVID-19 умерли уже почти два миллиона человек
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 90 млн. Число жертв COVID-19 приближается к двум миллионам человек.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
На утро 11 декабря в мире было зафиксировано:
- 90 279 044 случаев заражения COVID-19;
- 1 934 784 смертей от коронавируса.
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ТОП-5 стран по количеству инфицированных:
Данные Университета Хопкинса на 11 января
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Украина с 1 150 265 инфицированными находится на 17-м месте в рейтинге Университета Хопкинса.
Отметим, данные Университета Хопкинса несколько отличаются от официальной статистики по COVID-19, которую дают украинские власти.
Так, по данным министра здравоохранения Максима Степанова, на утро 11 января в Украине подтвердили 1 119 314 случаев заражения коронавирусом. Умерли 19 835 человек. Вылечить удалось 796 417 инфицированных.
По материалам: Сегодня