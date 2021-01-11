В мире

Коронавирус наступает: число зараженных в мире превысило 90 млн человек

Photo of Admin Admin Send an email 59 секунд ago
0 0 1 минута чтения

От COVID-19 умерли уже почти два миллиона человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 90 млн. Число жертв COVID-19 приближается к двум миллионам человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

На утро 11 декабря в мире было зафиксировано:

  • 90 279 044 случаев заражения COVID-19;
  • 1 934 784 смертей от коронавируса.

Читайте также:
На 50% заразнее и активнее: в США выявили новый штамм COVID-19

ТОП-5 стран по количеству инфицированных:

  • США – 22 406 816;
  • Индия – 10 466 595;
  • Бразилия – 8 105 790 4;
  • Россия – 3 366 715;
  • Великобритания – 3 081 368.

    • Коронавирус наступает: число зараженных в мире превысило 90 млн человек

    Данные Университета Хопкинса на 11 января

    В тренде
    “Оголенная грудь — знак протеста”: в Праге прошла акция из-за карантина (фото)

    Коронавирус наступает: число зараженных в мире превысило 90 млн человек

    Украина с 1 150 265 инфицированными находится на 17-м месте в рейтинге Университета Хопкинса.

    Отметим, данные Университета Хопкинса несколько отличаются от официальной статистики по COVID-19, которую дают украинские власти.

    Так, по данным министра здравоохранения Максима Степанова, на утро 11 января в Украине подтвердили 1 119 314 случаев заражения коронавирусом. Умерли 19 835 человек. Вылечить удалось 796 417 инфицированных.

    По материалам: Сегодня

    Photo of Admin Admin Send an email 59 секунд ago
    0 0 1 минута чтения
    Photo of Admin

    Admin

    Материалы по теме

    Умер бывший игрок “Шахтера” Александр Васин

    1 час ago

    NASA создаст новую космическую обсерваторию, которая изучит расширение Вселенной

    2 часа ago

    Новолуние 13 января: что можно и нельзя делать

    2 часа ago

    Биткоин обновил свой исторический максимум

    3 часа ago

    Добавить комментарий

    Back to top button