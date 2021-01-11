Больше 350 обвиняемых: в Италии начинается беспрецедентный суд над мафией

Ведет дело прокурор, который уже больше 30 лет живет под полицейской охраной

В Италии начинается исторический судебный процесс по делу самого могущественного мафиозного клана страны "Ндрангета" – одновременно будут рассматриваться дела 355 обвиняемых.

Об этом сообщает The Local.

Следует отметить, что под суд пойдут не только непосредственно мафиози, но и их сообщники – политики, чиновники, полицейские и клерки, помогавшие им отмывать деньги.

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Данный процесс станет крупнейшим за последние три десятилетия. Он начнется 13 января и, как ожидается, продлится более двух лет. И это не удивительно, поскольку чтобы только зачитать имена всех обвиняемых на предварительном заседании понадобилось три часа.

Участие в процессе также примут более 900 свидетелей со стороны обвинения и 400 адвокатов. Сами заседания будут проходить в специально оборудованном здании в самом центре "Ндрангета" в Калабрии, беднейшем регионе Италии.

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Вести разбирательство будет самый известный антимафиозный прокурор Италии Никола Граттери. Из-за постоянной угрозы жизни он уже более 30 лет живет под полицейской охраной. Примечательно, что со многими из тех, кого он бросил в тюрьму, 62-летний юрист в детстве был знаком.

Впрочем, несмотря на всю беспрецедентность этого процесса, рекорд ему побить не удалось. В 1986-1992 годах в Италии длился исторический процесс над 475 мафиози и их приспешниками. В итоге 338 подсудимых получили обвинительные приговоры в совокупности на 2665 лет тюрьмы.

Стоит отметить, что с "Ндрангета" борются не только в Италии, но также и в других странах мира. Например, ранее одного из боссов группировки задержали в Канаде.

По материалам: Сегодня