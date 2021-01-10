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В Пакистане блэкаут: без света осталась вся страна

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Более 200 млн человек лишились электричества

Вечером 9 января в Пакистане, где проживает более 200 млн человек, отключили электроэнергию.

Об этом сообщает The News.

В связи с массовым отключением электричества в 114 городах страны армия и ВВС Пакистана находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

По словам заместителя комиссара Исламабада Хамзы Шафкаата, линии Национальной транспортной диспетчерской компании вышли из строя, что привело к отключению.

В то же время сенатор парламента Пакистана Фейсал Джавед Хан заявил, что блэкаут в Пакистане произошел из-за "внезапного падения частоты в системе передачи электроэнергии", передает BNO News.

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В Пакистане блэкаут: без света осталась вся страна

Фото: REUTERS/Akhtar Soomro

В то же время из-за сильных порывов ветра и мокрого снега в Украине на утро 8 января оказались обесточенными 85 населенных пунктов.

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Пакистан
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блэкаут

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