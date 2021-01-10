На Испанию обрушился мощный снегопад: люди передвигаются на лыжах (фото)
Почти 1500 человек оказались заблокированными в машинах
В Испании на север, центр и восток страны обрушился шторм "Филомена". Это один из крупнейших снегопадов за последние несколько лет.
/ Фото: REUTERS/Susana Vera
Как пишет Euronews, снегом накрыло и Мадрид.
Для того чтобы передвигаться по улицам люди используют лыжи и коньки, а более 200 трасс оказались недоступными для грузового транспорта.
/ Фото: REUTERS/Susana Vera
В автомобилях на дорогах заблокированными оказались почти 1500 человек. Им помогали спастись спасательные службы.
Из-за снежного шторма в Испании погибли четыре человека, среди которых два бездомных и пара, которая утонула в своей машине после того, как попала в поток вышедшей из берегов реки недалеко от Малаги, на юге Испании.
/ Фото: Reuters/Sergio Perez
/ Фото: REUTERS/Susana Vera
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/ Фото: REUTERS/Susana Vera
/ Фото: REUTERS/Susana Vera
/ Фото: REUTERS/Susana Vera
/ Фото: Reuters/Sergio Perez
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