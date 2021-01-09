Великобритания одобрила уже третью вакцину от коронавируса
Поставки препарата начнутся весной
Правительство Великобритании одобрило применение вакцины от коронавируса американской компании Moderna для использования на территории страны
Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Великобритании.
Как сообщается, поставки препарата начнутся весной.
Напомним, Великобритания стала первой страной, которая применила вакцину от коронавируса производства Pfizer и BioNTech.
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В начале января 2021 года Великобритания первой в мире начала вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca и Оксфордского университета.
Напомним, в Великобритании разрешили в экстренных случаях применять комбинацию двух разных вакцин, когда полная вакцинация требует введения двух доз препарата, а его нет в достаточном количестве.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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