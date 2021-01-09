Папа Римский по-особенному попросил сделать прививку от COVID-19

Франциск вакцинируется от коронавируса на следующей неделе

Папа Римский Франциск назвал этическим долгом привиться от коронавируса. Сам он планирует вакцинироваться уже на следующей неделе.

Как пишет Reuters, об этом он сказал в интервью телеканалу Canale 5.

"Я думаю, что с этической точки зрения все должны сделать прививку, потому что от этого зависят здоровье и жизнь других людей. Это этический выбор, потому что вы играете своим здоровьем, своей жизнью, но вы также играете и своими жизнями и других", – сказал Папа Римский Франциск.

По его словам, вакцинация в Ватикане начнется уже на следующей неделе, а он уже записался на прививку.

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К слову, Папе Франциску 84 года. В молодости ему удалили часть одного легкого, что сделало его уязвимым для коронавируса.

Ранее Папа Римский Франциск призвал мир списать долги другим бедным государствам, которые особенно пострадали от пандемии коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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