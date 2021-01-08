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США ввели новые санкции против Ирана: что случилось

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Введенные ограничения предусматривают замораживание всех активов, находящихся в юрисдикции США

Министерство финансов США ввело санкции против 12 иранских компаний, большая часть из которых связана с производством стали.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Под санкции США также попали одна китайская компания, которая совершала поставки Ирану для производства стали, три иностранных агента, продававших иранские металлы, и руководитель транспортного пароходства.

Санкции ввели в отношении компаний Pasargad Steel Complex, Sirjan Iranian Steel, Khazar Steel Co, Bonab Steel Industry Complex, Gilan Steel Complex.

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Введенные ограничения предусматривают замораживание всех активов, находящихся в юрисдикции США, американским юридическим и физическим лицам практически запрещается вступать с ними в деловые отношения.

Ранее США расширяла санкционный список против Ирана. Дополнительные ограничительные меры призваны были помешать поставкам в Иран продукции, которая, по мнению Вашингтона, может использоваться Тегераном в ядерной, ракетной и военной программах.

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