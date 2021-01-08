“Я же вас предупреждал”: Лукашенко связал штурм Капитолия с протестами в Беларуси (видео)
Лукашенко провел параллель между американскими и беларускими протестующими
Александр Лукашенко прокомментировал штурм Капитолия в Вашингтоне. Он связал происходящее в США с акциями протеста, которые проходят в Беларуси.
Об этом сообщает "БЕЛТА".
"Кто бы мог, владыко, подумать, что сегодня в ночь (по нашему) будут штурмовать Капитолий – цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди", – заявил он в ходе посещения храма на Рождество.
Он призвал протестующих против результатов президентских выборов в Беларуси успокоиться и прекратить протесты. Он намекнул, что белорусов может ждать подобное развитие ситуации и что демократия, которой как раз и добиваются протестующие – это плохо.
"Я же вас предупреждал: плохо, когда они ходят по улице, еще хуже, когда они идут во дворы, будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны это допустить. Поэтому я вас прошу только об одном: чтобы вы меня понимали и не осуждали сходу", – сказал Лукашенко.
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Он попросил понимания к его действиям и заявил, что в Беларуси еще будут войны и столкновения, но их, якобы, принесут другие страны.
"Нам их принесут, посмотрите. Нам спокойной жизни не дадут. Нам свободно дышать никто не позволит, в центре Европы. Это схватка. И не дай бог она превратится в горячую войну на этой нашей территории, но где не будут решаться наши вопросы, где не будет наших интересов", – сказал Лукашенко.
Ранее мы сообщали, что дебаты в Конгрессе США 6 января о результатах выборов прервали из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа.Конгрессменам пришлось срочно эвакуироваться: в здании распылили слезоточивый газ.
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