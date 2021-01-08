Австрия “закрывается” от соседей

Каждый, кто въезжает в страну, должен будет подписать документ, подтверждающий, что он отправляется на карантин

Власти Австрии приняли решение закрыть границы с Чешской Республикой и Словакией из-за коронавируса.

Об этом заявил министр внутренних дел Карл Нехаммер, сообщает The Local.

На более крупных пограничных переходах будет введен фиксированный контроль, а небольшие пограничные переходы будут полностью закрыты. Министр внутренних дел Карл Нехаммер охарактеризовал ситуацию в Словакии и Чехии как "крайне напряженную".

"В Чешской Республике, в частности, наблюдается огромное количество новых случаев инфицирования с 7-дневной заболеваемостью в 680 человек (на 100 000 человек)", – сказал он.

Каждый, кто въезжает в Австрию, должен будет подписать документ, подтверждающий, что он отправляется на карантин. Если этот документ не подписан, во въезде будет отказано.

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Ранее в Австрии была введена серия мобильных систем контроля, которые проверяли людей выборочно. Из них примерно 10 000 человек – в основном гражданам третьих стран – было отказано во въезде в Австрию.

Ранее в Бельгии из-за роста заболеваемости COVID-19 ужесточают карантин.

Напомним, мэр Лондона Садик Хан объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в столице Великобритании из-за коронавируса. Такое решение принято из-за угрозы переполнения больниц.

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