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“Ответ будет очень жестким”: Алиев высказался о поездках властей Армении в Нагорный Карабах

Photo of Admin Admin Send an email 34 секунды ago
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Без разрешения Азербайджана туда допускают лишь Красный Хрест

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поездки официальных лиц Армении в Нагорный Карабах препятствуют нормализации отношений.

Об этом он сказал в эфире телеканала АзТВ.

"Мне сообщили, что министр иностранных дел Армении находился в Степанакерте. Пусть они не забывают о войне. Этим поездкам должен быть положен конец. Предупреждаем, что если будут предприниматься подобные провокационные действия, то Армения пожалеет еще больше", – сказал Алиев на совещании, посвященном подведению итогов за 2020 год.

По его словам, лишь Красный Крест может совершать поездки в Нагорный Карабах, не спрашивая разрешения Азербайджана. Все остальные иностранные граждане и представители международных организаций не могут беспрепятственно посещать территорию.

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"Это наша территория. Весь мир признает ее как неотъемлемую часть Азербайджана", – заявил Алиев.

Он предупредил, что если подобные поездки повторятся, то "ответ будет очень жестким".

Ранее мы сообщали, что азербайджанский президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян высказались о конфликте в Нагорном Карабахе в ходе своих новогодних обращений.

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