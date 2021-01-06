В Британии зафиксировали новый рекорд случаев COVID-19 за сутки
С начала пандемии зафиксировали 2,71 миллион случаев заражения
В Великобритании за последние сутки зафиксировали рекордное число новых случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии – 60,9 тысяч.
Об этом говорится на сайте правительственной информации Великобритании.
Ранее рекордное число заболеваний коронавирусом было установлено сутками ранее – 4 декабря, когда заболели COVID-19 более 50 тысяч человек.
По состоянию на вечер 5 января, в Великобритании зафиксировали 2,71 миллион случаев заражения коронавирусом. Побороть болезнь смогли более 75 тысяч человек.
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К слову, Великобритания первой в мире начинает вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca и Оксфордского университета.
Ранее мы также писали, что британские медики обнаружили на юго-востоке Англии множество случаев заражения новым мутировавшим видом коронавируса, который вызывает COVID-19.
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