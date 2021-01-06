Протесты в Беларуси: оппозиционерке Колесниковой снова продлили арест

Женщина проведет еще два месяца в СИЗО

Члену Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей до 8 марта.

Об этом сообщил экс-кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико в своем Telegram-канале.

"Следствие продлило меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца", – написал он.

Дело Колесниковой

Марию Колесникову задержали утром 7 сентября в Минске возле Национального художественного музея – неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

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Оппозиционерку хотели выдворить из Беларуси, чтобы этого не допустить, она порвала свой паспорт. После этого ее арестовали. Политику вменяют "попытку захвата власти".

Напомним, 3 января в Беларуси прошла первая в 2021 году воскресная акция протеста. В разных районах Минска жители вышли на марши против фальсификации результатов президентских выборов и насилия силовиков к мирным протестующим.

Кроме того, Александр Лукашенко снова заявил, что отказывается складывать свои полномочия и уходить в отставку – покинуть свой пост он готов только в случае поражения на выборах.

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