Протесты в Беларуси: оппозиционерке Колесниковой снова продлили арест
Женщина проведет еще два месяца в СИЗО
Члену Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей до 8 марта.
Об этом сообщил экс-кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико в своем Telegram-канале.
"Следствие продлило меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца", – написал он.
Дело Колесниковой
Марию Колесникову задержали утром 7 сентября в Минске возле Национального художественного музея – неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.
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Оппозиционерку хотели выдворить из Беларуси, чтобы этого не допустить, она порвала свой паспорт. После этого ее арестовали. Политику вменяют "попытку захвата власти".
Напомним, 3 января в Беларуси прошла первая в 2021 году воскресная акция протеста. В разных районах Минска жители вышли на марши против фальсификации результатов президентских выборов и насилия силовиков к мирным протестующим.
Кроме того, Александр Лукашенко снова заявил, что отказывается складывать свои полномочия и уходить в отставку – покинуть свой пост он готов только в случае поражения на выборах.
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