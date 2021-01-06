Президент Армении заразился “британским” коронавирусом

Сейчас политик находится в Лондоне

Президент Армении Армен Саргсян заразился "британским" штаммом коронавируса.

Об этом пишет "Радио Свобода".

В аппарате президента рассказали, что глава страны сейчас находится в Лондоне, накануне ему провели операцию на ноге.

"Однако у президента также есть симптомы нового типа коронавируса. Пройденный им тест дал положительный результат", — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас политик находится на самоизоляции и временно продолжит свою деятельность дистанционно.

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Напомним, ранее ученые выяснили, что "британский" штамм не вызывает более серьезного течения болезни или повышенной смертности. Однако он заразнее известных ранее разновидностей коронавируса.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения уверены, что возникновение новых мутаций коронавируса является естественным процессом.

В то же время на данный момент в Украине циркулирует пять штаммов коронавируса. Но "британский" вариант пока не обнаружен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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