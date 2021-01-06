BioNТech не советует менять дозу и промежуток между уколами вакцины
Вакцина Pfizer/BioNTech состоит из двух доз, их вводят с интервалом в 21 день
Компания BioNTech предупредила, что не гарантирует безопасность и эффективность своей вакцины от коронавируса, если будут нарушены рекомендации по времени между введениями двух доз.
Об этом говорится в заявлении компании, сообщает “Интерфакс-Украина”.
Как отмечается, эффективность и безопасность вакцины не оценивались в случаях изменения дозировки или временного промежутка между уколами.
Как известно, вакцина Pfizer/BioNTech состоит из двух доз. Их вводят с интервалом в 21 день.
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В последнее время в ряде европейских стран и в США идут дискуссии о том, чтобы увеличить временной промежуток между прививками, чтобы быстро вакцинировать больше людей.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов уже заявило, что введение лишь половины дозы вакцины от коронавируса, увеличение периода между прививками или смешивание разных вакцин может быть опасно для здоровья.
По материалам: Сегодня