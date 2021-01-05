Страдала от головной боли: полиция Турции назвала вероятную причину смерти украинки

Новицкая могла совершить самоубийство

В Турции считают, что украинка Кристина Новицкая, тело которой нашли в провинции Мугла возле Бодрума, совершила самоубийство.

Об этом сообщает турецкие издание "Milliyet".

"Полицейские группы, которые работали на месте преступления, утверждают, что молодая женщина покончила жизнь самоубийством, поскольку все три замка стальных дверей виллы были закрыты изнутри, а на окнах были железные решетки", – сообщает издание.

Правоохранители считают, что несмотря на то, что на голове у девушки был пакет, а тело было заковано в наручники смерть наступила в результате самоубийства. В пользу этой версии свидетельствуют найденные улики. Они нашли шарф, веревку и древесный уголь, приготовленный к сжиганию.

Полицейские предполагают, что покончить жизнь самоубийством Новицкая могла из-за болезни. Они выяснили, что девушка страдала от сильной головной боли и часто ездила на лечение в Украину.

После просмотра камер наружного наблюдения стало понятно, что в полдень 31 декабря, женщина заказывала еду. К ней приехал курьер, она вышла на улицу и забрала доставку. После этого она больше не выходила, к ней тоже никто не приходил.

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"В последний раз, когда я видел ее, она был в белом халате, красиво одета и улыбалась. Не было никаких подозрительных признаков, таких как опухоль или синяк на лице. Все, кто заходит и покидает территорию, постоянно авторизуются", – рассказал охранник коттеджного комплекса.

Тело Новицкой направили в морг института судебной медицины Муглы для установления точной причины смерти. После этого мать доставит его в Украину для похорон.

Ранее мы сообщали, что в Черногории суд два с половиной года не может принять решение в деле о жестоком убийстве украинки Анастасии Лашмановой,которая стала жертвой своего парня – Арсения Становича.

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