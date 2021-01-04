В мире

Вторую вакцину от коронавируса в ЕС одобрят до конца суток

Photo of Admin Admin Send an email 31 секунда ago
0 0 1 минута чтения

Главный фармрегулятор Европы собрался, чтобы одобрить лекарство Moderna

Применение в Европейском Союзе разработанной американской компанией Moderna вакцины от коронавируса mRNA-1273 могут одобрить уже до конца суток.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:
США одобрили вакцину от COVID-19 компании Moderna – Трамп

По данным агентства, главный фармрегулятор ЕС – Европейское агентство по лекарственным средствам – собралось 4 января для обсуждения вопросов, посвященных одобрению вакцины.

Комитет EMA по лекарственных средствам для человека может объявить свое решение уже до конца суток

В тренде
Из-за карантина в пролив Босфор вернулись дельфины (видео)

В то же время 6 января состоится вторая встреча агентства и заседание Европейской комиссии, на котором использование вакцины Moderna в ЕС будет утверждено официально.

Данная вакцина должна стать второй вакциной, одобренной в Европейском Союзе после разработки компаний Pfizer и BioBTech.

Мы также писали, что в декабре Moderna уничтожила 400 тыс. из 1,4 млн доз своей вакцины от коронавируса из-за проблем с фильтрацией, возникших на заключительных этапах производства. Бракованные дозы еще не были помещены во флаконы.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 31 секунда ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Декабрь в Киеве удивил: от зимней погоды – до аномального осеннего тепла

46 минут ago

“Барселона” одержала победу в пятисотом поединке Месси в Примере

1 час ago

На Земле проросли семена риса, побывавшие на Луне

2 часа ago

В Мукачево после трансплантации сердца скончался пациент

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button