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Израиль стал мировым лидером по вакцинации от COVID-19: кто еще вошел в ТОП-10

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Каждые 14 граждан из 100 получили вакцину от смертельно опасной болезни

Израиль стал мировым лидером по вакцинации от COVID-19: кто еще вошел в ТОП-10

Вакцинация Беньямина Нетаньяху / Фото: Reuters

9-миллионный Израиль является лидером по массовой вакцинации населения от COVID-19. По состоянию на 3 января, из каждых 100 человек вакцину получили 14.

Об этом сообщает портал Our World in Data, который отслеживает ход вакцинации от коронавируса в мире.

Заметим, что учитывается не количество привитых граждан, а число введенных доз вакцин, ведь некоторые препараты требуют повторного введения.

Израиль стал мировым лидером по вакцинации от COVID-19: кто еще вошел в ТОП-10

По данным портала, в Израиле укол вакцины получили 14,14 человек из 100;

На втором месте Бахрейн – 3,57;

Великобритания – 1,39;

США – 1,28;

Дания – 0,88;

Россия – 0,55;

Германия – 0,32;

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Канада, Китай и Португалия – 0,31 из 100;

Не попала в ТОП-10 Италия – 0,21;

Эстония и Хорватия – 0,19;

Испания – 0,18;

Аргентина – 0,07;

Мексика – 0,02.

Необъяснимым образом рейтинг попала Франция с нолем граждан, получивших вакцину.

Израиль стал мировым лидером по вакцинации от COVID-19: кто еще вошел в ТОП-10

Напомним, массовая вакцинация от COVID-19 в Израиле стартовала еще 20 декабря.

Также напомним, что первым дозу препарата компаний Pfizer и BioNTech ввели 71-летнему премьеру Биньямину Нетаньяху.

По материалам: Сегодня

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