Израиль стал мировым лидером по вакцинации от COVID-19: кто еще вошел в ТОП-10
Каждые 14 граждан из 100 получили вакцину от смертельно опасной болезни
9-миллионный Израиль является лидером по массовой вакцинации населения от COVID-19. По состоянию на 3 января, из каждых 100 человек вакцину получили 14.
Об этом сообщает портал Our World in Data, который отслеживает ход вакцинации от коронавируса в мире.
Заметим, что учитывается не количество привитых граждан, а число введенных доз вакцин, ведь некоторые препараты требуют повторного введения.
По данным портала, в Израиле укол вакцины получили 14,14 человек из 100;
На втором месте Бахрейн – 3,57;
Великобритания – 1,39;
США – 1,28;
Дания – 0,88;
Россия – 0,55;
Германия – 0,32;
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Канада, Китай и Португалия – 0,31 из 100;
Не попала в ТОП-10 Италия – 0,21;
Эстония и Хорватия – 0,19;
Испания – 0,18;
Аргентина – 0,07;
Мексика – 0,02.
Необъяснимым образом рейтинг попала Франция с нолем граждан, получивших вакцину.
Напомним, массовая вакцинация от COVID-19 в Израиле стартовала еще 20 декабря.
Также напомним, что первым дозу препарата компаний Pfizer и BioNTech ввели 71-летнему премьеру Биньямину Нетаньяху.
По материалам: Сегодня