Эпидемиолог предупредила об опасной особенности “британского” штамма коронавируса

Ученая считает, что надо немедленно закрыть школы

Мутировавший штамм коронавируса, изначально обнаруженный в Великобритании, который сейчас распространяется по миру, в отличие от прежнего особенно заразен для детей и подростков в возрасте до 19 лет, что делает его более опасным.

Об этом сообщила эпидемиолог из Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани в Twitter.

Главная опасность нововыявленной особенности в том, что из-за повышенной заразности среди детей этот вид вируса также, скорее всего будет быстрее переходить ко взрослым, а это ускорит распространение заболевания и рост смертей.

По словам ученой, уже сейчас ситуация "тревожная на многих уровнях" и нужно немедленно действовать, чтобы не допустить еще большего распространения этого штамма.

Гурдасани считает, что в превую очередь следует закрыть школы."Все факты говорят о том, что нам нужно срочно действовать, чтобы ограничить распространение вируса по всей Великобритании… Нам нужно закрыть школы, пока мы не сможем сделать их безопасными и предотвратить дальнейшую передачу вируса", – написала она.

В тренде

Почти каждый десятый брак в Германии – однополый

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения уверены, что возникновение новых мутаций коронавируса является естественным процессом.

Мы также сообщали, что ученые выяснили, что "британский" вариант COVID-19 не вызывает более серьезного течения болезни или повышенной смертности, но заразнее известных ранее разновидностей коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Великобритания

дети

ученые

коронавирус

распространение

эпидемиолог

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Как COVID-19 и Эбола: ученые зафиксировали новую смертельную болезньДругие страны В Турции жестоко убили украинку (фото)Другие страны Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?Украина WhatsApp исчезнет со смартфоновУкраина Вспышки по всему миру: в Китае заявили о множественном происхождении коронавирусаДругие страны Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+4576 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Персонально для каждой области: все поздравления Зеленского в одном видео

Почти каждый десятый брак в Германии – однополый

В Турции жестоко убили украинку (фото)

Все новости

Эпидемиолог предупредила об опасной особенности “британского” штамма коронавируса 4 января, 04:03

Другие страны

США до июля передадут Украине патрульные катера Island 4 января, 03:27

Украина

Под запретом даже алкоголь: Норвегия ужесточила ограничения из-за COVID-19 4 января, 02:53

Другие страны

В оккупированном Крыму избили жену и дочь политзаключенного 4 января, 02:21

Крым

Соратницу Байдена переизбрали спикером Палаты представителей Конгресса США 4 января, 01:42

США



“Ищите меня в пабе”: Грета Тунберг пообещала на 18-летие рассказать правду о кураторах 4 января, 01:00

Евросоюз

4 января, 00:11 Трамп угрожал главе Джорджии, требуя пересчета голосов в свою пользу (видео) Подробности

Взрыв мозга! Жена Зинченко ответила на вопрос, когда у них будут дети 3 января, 23:52

Футбол

Почему Трампа любят за пределами США: эксперт провел неожиданную параллель с Украиной

3 января, 23:48

Новости У24

Украине нужно создавать свой бренд — эксперт привел в пример соседнюю страну

3 января, 23:34

Новости У24

При тушении пожара в Киеве обнаружили мужчину с ножевыми ранениями 3 января, 23:25

Происшествия

Табу на нижнее белье: непослушная словацкая спортсменка начала 2021-й с обнаженки 3 января, 23:14

Другие

Пять лет катаклизмов — футуролог рассказал, что нас ждет в ближайшем будущем

3 января, 22:52

Новости У24

Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в Польше 3 января, 22:42

Евросоюз

Из-за украинца российский олигарх готовится уволить тренера “Челси” 3 января, 22:24

Футбол

“Милан” в меньшинстве выиграл матч с двумя пенальти: видео голов

Оползень в Норвегии унес жизни 7 человек: спасателям пока не удалось найти выживших 3 января, 21:53

Другие страны

Нацбанк будет наказывать нелегальных коллекторов: детали от замглавы НБУ

3 января, 21:49

Новости У24

“Я протер им ринг”: Ломаченко “уколол” боксер, с которым он даже не дрался 3 января, 21:29

Бокс

Карантин будет долгим: врач дал неутешительный прогноз

3 января, 21:28

Новости У24

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня