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Эпидемиолог предупредила об опасной особенности “британского” штамма коронавируса

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Ученая считает, что надо немедленно закрыть школы

Мутировавший штамм коронавируса, изначально обнаруженный в Великобритании, который сейчас распространяется по миру, в отличие от прежнего особенно заразен для детей и подростков в возрасте до 19 лет, что делает его более опасным.

Об этом сообщила эпидемиолог из Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани в Twitter.

Главная опасность нововыявленной особенности в том, что из-за повышенной заразности среди детей этот вид вируса также, скорее всего будет быстрее переходить ко взрослым, а это ускорит распространение заболевания и рост смертей.

По словам ученой, уже сейчас ситуация "тревожная на многих уровнях" и нужно немедленно действовать, чтобы не допустить еще большего распространения этого штамма.

Гурдасани считает, что в превую очередь следует закрыть школы."Все факты говорят о том, что нам нужно срочно действовать, чтобы ограничить распространение вируса по всей Великобритании… Нам нужно закрыть школы, пока мы не сможем сделать их безопасными и предотвратить дальнейшую передачу вируса", – написала она.

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Эпидемиолог предупредила об опасной особенности "британского" штамма коронавируса

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения уверены, что возникновение новых мутаций коронавируса является естественным процессом.

Мы также сообщали, что ученые выяснили, что "британский" вариант COVID-19 не вызывает более серьезного течения болезни или повышенной смертности, но заразнее известных ранее разновидностей коронавируса.

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