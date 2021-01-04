Британия первой в мире начинает применять вакцину AstraZeneca: ее получит Украина

Всего страна получила примерно 530 тыс. доз

Великобритания первой в мире начинает вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Об этом сообщает Reuters.

В понедельник, 4 января, в шести больницах Англии будут сделаны первые прививки. Всего страна получила примерно 530 тыс. доз вакцины.

"Это поворотный момент в нашей борьбе с этим ужасным вирусом, и я надеюсь, что он вселит новую надежду на всех, что конец этой пандемии близок", – сказал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Отмечается, что в прошлом месяце Великобритания стала первой страной, которая применила вакцину другого производителя – Pfizer и BioNTech. На сегодняшний день в Соединенном Королевстве получили прививку около миллиона человек.

В тренде

В Турции жестоко убили украинку (фото)

Что известно о разработке AstraZeneca?

Эта вакцина в разы дешевле чем ее ближайший конкурент от компании Pfizer. Также этот препарат можно хранить при температуре обычного холодильника, что значительно упрощает транспортировку и использование вакцины.

Министерство здравоохранения ожидает, что Украина получит именно вакцину AstraZeneca. Почему – читайте в материале "Сегодня".

Напомним, 2 января власти Индии рекомендовали для экстренного использования разработку компании AstraZeneca.

Также мы писали, что у европейского регулятора возникли вопросы к качеству вакцины AstraZeneca.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Великобритания

вакцинация

вакцина

коронавирус

AstraZeneca

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Как COVID-19 и Эбола: ученые зафиксировали новую смертельную болезньДругие страны В Турции жестоко убили украинку (фото)Другие страны Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?Украина WhatsApp исчезнет со смартфоновУкраина Вспышки по всему миру: в Китае заявили о множественном происхождении коронавирусаДругие страны Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+4158 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Стихийная торговля вернулась: Киев снова стал базаром (фото)

Под запретом даже алкоголь: Норвегия ужесточила ограничения из-за COVID-19

Персонально для каждой области: все поздравления Зеленского в одном видео

Все новости

А вам слабо? Жена капитана “Динамо” поразила стойкой на голове 4 января, 12:25

Футбол

Новогодние праздники: психолог рассказал, как настроиться на работу

4 января, 12:21

Новости У24

Меню на Рождество: лучшие рецепты праздничных блюд 4 января, 12:18

Food

В Полтавской области проходит акция протеста: люди перекрыли международную трассу (фото) 4 января, 12:03

Другие регионы

Не на Бали: Ксения Мишина показала, где лучше всего отдохнуть зимой 4 января, 12:00

Шоу-бизнес



Азербайджанский шахматист победил армянина и расплакался 4 января, 11:52

Другие

“ХАРД с Влащенко”: гость студии – Ольга Сумская

4 января, 11:51

Новости У24

России будет больно: Байден уже готовит новые санкции 4 января, 11:50

США

Спецслужбы Лукашенко готовили убийство Шеремета еще в 2012 году – СМИ

В Днепропетровской области женщина застряла в оконной решетке: ее доставали спасатели (фото) 4 января, 11:38

Днепр

Туристический сезон 2021: безопасно ли сейчас путешествовать 4 января, 11:29

Украина

Степанов рассказал, сколько органов и тканей планируют пересадить украинцам в 2021 году 4 января, 11:23

Украина

Белая зависть: украинская спортсменка показала невероятные сугробы в Европе 4 января, 11:22

Другие

Виртуальный парад и минимум гостей: какой будет “коронавирусная” инаугурация Байдена 4 января, 11:22

США

Полина Гагарина отдыхает с новым возлюбленным на вилле стоимостью 116 тысяч гривен в сутки- СМИ 4 января, 11:21

Шоу-бизнес

Украина сэкономила 6 млрд из бюджета — “слуга народа” рассказала, куда пойдут средства

4 января, 11:21

Новости У24

Парень делал селфи каждый день в течение 10 лет: как сильно изменилась его внешность (фото) 4 января, 11:14

Fun

Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 504 новых случаев (карта) 4 января, 11:05

Другие новости

Россия – Канада: где и во сколько смотреть матч чемпионата мира по хоккею 4 января, 10:57

Хоккей

Степанов рассказал, сколько “ковидных” коек обеспечены кислородом 4 января, 10:50

Украина

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня