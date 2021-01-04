Британия первой в мире начинает применять вакцину AstraZeneca: ее получит Украина
Всего страна получила примерно 530 тыс. доз
Великобритания первой в мире начинает вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca и Оксфордского университета.
Об этом сообщает Reuters.
В понедельник, 4 января, в шести больницах Англии будут сделаны первые прививки. Всего страна получила примерно 530 тыс. доз вакцины.
"Это поворотный момент в нашей борьбе с этим ужасным вирусом, и я надеюсь, что он вселит новую надежду на всех, что конец этой пандемии близок", – сказал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
Отмечается, что в прошлом месяце Великобритания стала первой страной, которая применила вакцину другого производителя – Pfizer и BioNTech. На сегодняшний день в Соединенном Королевстве получили прививку около миллиона человек.
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Что известно о разработке AstraZeneca?
Эта вакцина в разы дешевле чем ее ближайший конкурент от компании Pfizer. Также этот препарат можно хранить при температуре обычного холодильника, что значительно упрощает транспортировку и использование вакцины.
Министерство здравоохранения ожидает, что Украина получит именно вакцину AstraZeneca. Почему – читайте в материале "Сегодня".
Напомним, 2 января власти Индии рекомендовали для экстренного использования разработку компании AstraZeneca.
Также мы писали, что у европейского регулятора возникли вопросы к качеству вакцины AstraZeneca.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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