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Британия первой в мире начинает применять вакцину AstraZeneca: ее получит Украина

Photo of Admin Admin Send an email 48 секунд ago
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Всего страна получила примерно 530 тыс. доз

Великобритания первой в мире начинает вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Об этом сообщает Reuters.

В понедельник, 4 января, в шести больницах Англии будут сделаны первые прививки. Всего страна получила примерно 530 тыс. доз вакцины.

"Это поворотный момент в нашей борьбе с этим ужасным вирусом, и я надеюсь, что он вселит новую надежду на всех, что конец этой пандемии близок", – сказал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Отмечается, что в прошлом месяце Великобритания стала первой страной, которая применила вакцину другого производителя – Pfizer и BioNTech. На сегодняшний день в Соединенном Королевстве получили прививку около миллиона человек.

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Что известно о разработке AstraZeneca?

Эта вакцина в разы дешевле чем ее ближайший конкурент от компании Pfizer. Также этот препарат можно хранить при температуре обычного холодильника, что значительно упрощает транспортировку и использование вакцины.

Министерство здравоохранения ожидает, что Украина получит именно вакцину AstraZeneca. Почему – читайте в материале "Сегодня".

Напомним, 2 января власти Индии рекомендовали для экстренного использования разработку компании AstraZeneca.

Также мы писали, что у европейского регулятора возникли вопросы к качеству вакцины AstraZeneca.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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