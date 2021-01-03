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В Турции жестоко убили украинку (фото)

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Женщину обнаружили соседи

В Турции обнаружили мертвой 25-летнюю украинку Кристину Новицкую. Она жила в собственном доме в Мугле под Бодрумом.

Об этом сообщает Sabah.

Женщина не выходила на связь с матерью, которая проживает в Украине, с 30 декабря. 2 января мать попросила соседей проверить, все ли в порядке с ее дочерью. Они вызвали слесаря и полицию.

В Турции жестоко убили украинку (фото)

Новицкую обнаружили сидящей на стуле с полиэтиленовым пакетом на голове и со скованными за спиной руками в наручниках.

Правоохранители считают, что она умерла несколько дней назад.

В Турции жестоко убили украинку (фото)

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Первым о трагедии сообщил сосед Новицкой, известный турецкий актер и телеведущий Альп Кирсан. Он написал об этом в соцсетях.

У следствия существует несколько версий трагедии, по одной из них, Новицкую мог убить ее бойфренд.

В Турции жестоко убили украинку (фото)

/ Фото: Daily Sabah

Ранее мы сообщали, что в Черногории суд два с половиной года не может принять решение в деле о жестоком убийстве украинки Анастасии Лашмановой, которая стала жертвой своего парня – Арсения Становича.

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