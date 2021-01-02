Во Франции разогнали масштабную вечеринку, которая длилась почти двое суток (видео)

Более 2500 человек посетили рэйв

Во Франции полиция прекратила масштабную вечеринку, которую проводили с кануна Нового года вопреки карантинным ограничениям. На неиспользуемом складе в Льероне присутствовали около 2500 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Участников вечеринки оштрафовали, все они покинули склад. А организаторов вычислили, они будут привлечены к ответственности.

В префектуре Иль-и-Вилен сообщили, что на тусовщиков было наложено 450 штрафов за посещение незаконной вечеринки, нарушение комендантского часа и не ношение масок.

Прокуратура Ренна начала расследование незаконной вечеринки и насилия, которое на ней присутствовало. Нарушители не хотели расходиться и начали забрасывать полицейских камнями и бутылками. В результате столкновений загорелся полицейский автомобиль, а несколько правоохранителей получили легкие травмы.

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Отметим, что местные органы здравоохранения призвали тусовщиков самоизолироваться на семь дней.

Бесконечный рейв. Во Франции уже больше суток проходит новогодняя вечеринка, которую не могут остановить даже полицейские. Дело находится на личном контроле у министра внутренних дел pic.twitter.com/t2JWPcpUjz

— lifenews_ru (@lifenews_ru) January 2, 2021

Ранее мы сообщали, что нападающий французского "ПСЖ" Неймар устроил в арендованном доме грандиозную вечеринку для празднования Рождества и Нового года на 500 человек. Однако 28-летний неординарный спортсмен опроверг эти сообщения.

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