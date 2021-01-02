В России произошло землетрясение

На данный момент нет информации о жертвах и разрушениях

В Дагестане рано утром зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)

Отмечается, что подземные толчки произошло в 05:05 по киевскому времени. Эпицентр землетрясения был в 21 км от Дербента и в 12 км от Дагестанских огней на глубине 10 км.

На данный момент нет информации о жертвах и разрушениях.

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Как сообщали новости "Сегодня", 28 декабря рано утром произошло мощное землетрясение в Хорватии. Эпицентр подземных толчков располагался у города Сисак, в 51 километре от столицы. Землетрясение также почувствовали жители Петрини и Загреба. Спустя полтора часа в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение – магнитудой 4,9 по шкале Рихтера. Позже стало известно о шести погибших и около двух десятках пострадавших. В посольстве Украины сообщили, что украинцы не пострадали. Сильнее остальных пострадал город Петриня.

А рано утром 30 декабря произошли еще три землетрясения магнитудой почти 5.

По материалам: Сегодня