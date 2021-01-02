Франция одобрила заявку отца Бориса Джонсона на получение гражданства

Французское гражданство позволит ему сохранять связи с Европой, считает Стэнли Джонсон

Власти Франции предоставили отцу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона – политику Стэнли Джонсону – гражданство.

Об этом сообщает Bloomberg.

“Французское правительство в пятницу пролило благоприятный свет на заявление отца премьер-министра Великобритании взять французское гражданство". Вероятно, заявка будет одобрена”, – пишет издание.

Стэнли Джонсон в прошлом представлял в парламенте Консервативную партию. Во время референдума касательно выхода из ЕС отец главы британского правительства голосовал против.

По его мнению, французское гражданство позволит ему сохранять связи с Европой.

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Ранее мы сообщали, что Стэнли Джонсон готовится получить французское гражданство.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о сотрудничестве Британии с Европейским Союзом после Brexit.

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