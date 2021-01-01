В мире
До последнего ОМОНовца: Лукашенко рассказал, сколько собирается править (видео)
Политик встретился с минской милицией и военными
Александр Лукашенко назвал условие, при котором он добровольно откажется от власти.
Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Пул первого".
"Пока последний ОМОНовец не скажет мне уходить, я буду наглухо стоять в этой стране", – заявил он.
Во время встречи с сотрудниками минской милиции и военными политик утверждал, что "возле наших западных и северных границ идет постоянное наращивание военного потенциала".
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"Если бы люди в погонах зря ели хлеб и в те августовские дни дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране", – сказал он.
По материалам: Сегодня