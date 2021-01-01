До последнего ОМОНовца: Лукашенко рассказал, сколько собирается править (видео)

Политик встретился с минской милицией и военными

Александр Лукашенко назвал условие, при котором он добровольно откажется от власти.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Пул первого".

"Пока последний ОМОНовец не скажет мне уходить, я буду наглухо стоять в этой стране", – заявил он.

Во время встречи с сотрудниками минской милиции и военными политик утверждал, что "возле наших западных и северных границ идет постоянное наращивание военного потенциала".

В тренде

12-летняя девочка будет судиться с TikTok: ее имя разрешили не разглашать

"Если бы люди в погонах зря ели хлеб и в те августовские дни дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране", – сказал он.

По материалам: Сегодня