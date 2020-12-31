Эффективная вакцина от COVID-19: в каких странах в нее верят больше всего
Наиболее оптимистично настроены жители Китая
Больше половины населения мира верит в то, что в 2021 году люди получат эффективную вакцину против коронавируса.
Такие данные опубликовала международная исследовательская компания "Ipsos".
Согласно результатам опроса, мнения людей разделились следующим образом:
- 68% верят, что вакцина в следующем году будет разработана;
- 60% уверены, что препарат против COVID-19 будет доступен всем желающим.
При этом наиболее оптимистично настроены жители Китая: там эти числа составляют 92% и 89% соответственно.
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А главными пессимистами оказались граждане Польши – в доступность вакцины там верят только 44%. Так же настроены и французы – всего 48% жителей считают, что эффективная вакцина хотя бы просто будет разработана в следующем году.
Как сообщалось ранее, украинцы считают наиболее приемлемой пенсию в размере 11 359 гривен. Это втрое больше, чем нынешняя средняя пенсия в стране, которая составляет 3410 гривен.
Также мы писали, что целых 40% украинцев не хотят делать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 даже бесплатно.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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