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Эффективная вакцина от COVID-19: в каких странах в нее верят больше всего

Photo of Admin Admin Send an email 59 секунд ago
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Наиболее оптимистично настроены жители Китая

Больше половины населения мира верит в то, что в 2021 году люди получат эффективную вакцину против коронавируса.

Такие данные опубликовала международная исследовательская компания "Ipsos".

Согласно результатам опроса, мнения людей разделились следующим образом:

  • 68% верят, что вакцина в следующем году будет разработана;
  • 60% уверены, что препарат против COVID-19 будет доступен всем желающим.

При этом наиболее оптимистично настроены жители Китая: там эти числа составляют 92% и 89% соответственно.

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А главными пессимистами оказались граждане Польши – в доступность вакцины там верят только 44%. Так же настроены и французы – всего 48% жителей считают, что эффективная вакцина хотя бы просто будет разработана в следующем году.

Как сообщалось ранее, украинцы считают наиболее приемлемой пенсию в размере 11 359 гривен. Это втрое больше, чем нынешняя средняя пенсия в стране, которая составляет 3410 гривен.

Также мы писали, что целых 40% украинцев не хотят делать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 даже бесплатно.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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