Венгрия первой в Европе начала вакцинацию от коронавируса
Остальные страны ЕС начнут вакцинацию 27 декабря
В субботу, 26 декабря, Венгрия начала вакцинацию от COVID-19. Страна сделала это первой в Евросоюзе, остальные будут делать прививки с 27 декабря.
Об этом сообщает Politico.
Препарат против коронавируса ввели работникам больниц Будапешта. Первой вакцинированной стала врач центральной больницы "Дель-Пешт" Адриенна Кертес.
Отметим, что вакцина от Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрили в ЕС. Это произошло 21 декабря.
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Уже с 27 декабря делать прививки тем, кто находится в группах риска, начнут и другие европейские страны. Среди них Франция, Германия, Италия, Австрия, Португалия, Испания.
Ранее 18 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)выдало разрешение на использование вакцины от коронавируса американской компании Moderna по ускоренной процедуре в чрезвычайных ситуациях.
А ЮНИСЕФ в Украине готовит решения для "холодной цепи", чтобы в страну могли завезти вакцину Pfizer. Сейчас проект готов наполовину.
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