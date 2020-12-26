В мире

В Великобритании более 600 тысяч человек получили вакцину от COVID-19

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 2 minutes read

Больше всего вакцин получили жители Англии

В Великобритании более 600 тысяч человек получили вакцину от коронавируса.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

В первую очередь были вакцинированы врачи, люди старше 80 лет и сотрудники домов для престарелых.

Так, с 8-го по 20 декабря вакцину в Великобритании получили более 616 тысяч человек. Из них 512,5 тысяч – в Англии, 56,7 тысяч – в Шотландии, 22,6 тысяч – на Уэльсе и 16,1 – в Северной Ирландии.

В тренде
Отправьте немного для Санты и его эльфов: ребенок написал в Pfizer трогательное письмо о вакцине

К слову, в Великобритании зафиксировали более 2,19 млн случаев коронавируса. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 69 625 человек.

Также мы писали о том, что в Англии из-за быстрого распространения нового вида коронавируса намерены ужесточить карантинные ограничения уже с 26 декабря.

Напомним, Великобритания стала первой страной, которая получила вакцину против коронавируса COVID-19 для массовой вакцинации.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Великобритания
вакцина
коронавирус

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

В Великобритании более 600 тысяч человек получили вакцину от COVID-19Британский штамм коронавируса: какую угрозу он несетЕвросоюз В Великобритании более 600 тысяч человек получили вакцину от COVID-19В Италии обнаружили новый мутировавший штамм коронавируса из БританииЕвросоюз В Великобритании более 600 тысяч человек получили вакцину от COVID-19Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в БританииДругие страны В Великобритании более 600 тысяч человек получили вакцину от COVID-19Россия возобновляет строительство “Северного потока – 2” в водах ДанииЭкономика В Великобритании более 600 тысяч человек получили вакцину от COVID-19Michelin извинилась перед украинцами за “русский борщ” и собирается в КиевЕвросоюз В Великобритании более 600 тысяч человек получили вакцину от COVID-19Вакцину Pfizer от коронавируса разрешили к использованию во ФранцииЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+11035 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Рождество в космосе: как международный экипаж поздравляет близких (фото)
  • “Не слушал, а смотрел на ваше тело”: якутский депутат-сексист попал в британские таблоиды
  • На Полтавщине люди вышли на протест из-за заоблачных платежек за газ

Все новости

  • Грузия приняла резолюцию об интеграции в ЕС и НАТО

    26 декабря, 03:55
    Другие страны

  • В Великобритании более 600 тысяч человек получили вакцину от COVID-19

    26 декабря, 03:24
    Евросоюз

  • Новый вид “британского” коронавируса выявили еще в двух странах

    26 декабря, 02:36
    Другие страны

  • В Великобритании более 600 тысяч человек получили вакцину от COVID-19

    В Харькове выстроили самую большую автоелку в Украине (фото, видео)

  • Турция получит 4,5 млн доз вакцины от COVID-19 Pfizer

    26 декабря, 00:55
    Другие страны

  • Девушка украинского футболиста пошла на преступление ради красивого фото в Instagram

    26 декабря, 00:18
    Футбол

  • НАБУ открыло дело против Венедиктовой из-за вмешательства в дело Татарова

    26 декабря, 00:11
    Украина

  • Сказочные приключения и подарки: детей из детдомов семейного типа поздравили с Новым годом

    25 декабря, 23:46
    Украина

  • В Великобритании более 600 тысяч человек получили вакцину от COVID-19

    Выбираем лучший нокаут 2020 года: от Поветкина до наследника Мейвезера

  • Рождество в космосе: как международный экипаж поздравляет близких (фото)

    25 декабря, 23:31
    США

  • Отказали в субсидии: как доказать государству, что ты имеешь право на помощь

    25 декабря, 23:24
    ЖКХ

  • Ксения Мишина и Александр Эллерт: встречается ли пара после “Холостячки”

    25 декабря, 23:16
    Шоу-бизнес

  • На заседаниях ПАСЕ были фальсификации: подробности от “слуги народа”
    В Великобритании более 600 тысяч человек получили вакцину от COVID-19

    25 декабря, 23:08
    Новости У24

  • Турция изменила правила въезда для туристов перед Новым годом

    25 декабря, 22:41
    Другие страны

  • В Оксфорде уважали, в Москве презирали – “слуга народа” об опыте студенческих лет
    В Великобритании более 600 тысяч человек получили вакцину от COVID-19

    25 декабря, 22:34
    Новости У24

  • “Холостяк-11”: известно имя нового героя романтического реалити

    25 декабря, 22:25
    Шоу-бизнес

  • От Renault Duster до Toyota Highlander: самые популярные и самые дорогие машины госавтопарка

    25 декабря, 22:14
    Авто

  • В Великобритании более 600 тысяч человек получили вакцину от COVID-19

    На трассе Киев-Харьков перевернулся грузовик (видео)

  • Телефон могут хакнуть – “слуга народа” рассказала о ситуации с информационной безопасность
    В Великобритании более 600 тысяч человек получили вакцину от COVID-19

    25 декабря, 22:01
    Новости У24

  • Андрей Рыбак встречается с Алиной, которая стала “третьей лишней” в “Холостячке”

    25 декабря, 21:58
    Шоу-бизнес

В Великобритании более 600 тысяч человек получили вакцину от COVID-19

Наши соцсети

  • Facebook

  • Apple podcasts

  • Google podcasts

  • Spotify

  • SoundCloud

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2020

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 2 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Зеленский говорит, что может позвонить Путину и тот с ним пообщается

2 часа ago

Вакцина от коронавируса долетит в Украину сверхбыстрым способом

2 часа ago

«Минфин» возглавил рейтинг самых эффективных деловых интернет-медиа

3 часа ago

Соперник “Шахтера” по Лиге Европы уволил тренера

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button