В Великобритании более 600 тысяч человек получили вакцину от COVID-19
Больше всего вакцин получили жители Англии
В Великобритании более 600 тысяч человек получили вакцину от коронавируса.
Об этом говорится на сайте британского правительства.
В первую очередь были вакцинированы врачи, люди старше 80 лет и сотрудники домов для престарелых.
Так, с 8-го по 20 декабря вакцину в Великобритании получили более 616 тысяч человек. Из них 512,5 тысяч – в Англии, 56,7 тысяч – в Шотландии, 22,6 тысяч – на Уэльсе и 16,1 – в Северной Ирландии.
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К слову, в Великобритании зафиксировали более 2,19 млн случаев коронавируса. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 69 625 человек.
Также мы писали о том, что в Англии из-за быстрого распространения нового вида коронавируса намерены ужесточить карантинные ограничения уже с 26 декабря.
Напомним, Великобритания стала первой страной, которая получила вакцину против коронавируса COVID-19 для массовой вакцинации.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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